Çin ve BAE'den Sınır Ötesi Ödeme İşbirliği

BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası arasında sınır ötesi ödeme işbirliğinin geliştirilmesine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Söz konusu sistemi yöneten Çin Merkez Bankası, sistemle ilgili yasal düzenlemeleri de uyguluyor. Çin Merkez Bankası'nın çarşamba günü çevrimiçi olarak yaptığı açıklamada, imzalanan mutabakat zaptının, ödeme altyapısını iyileştirmesi ve sınır ötesi ödeme işlemlerinin verimliliğini artırmasının beklendiği belirtildi.

Çin'in Sınır Ötesi Bankalar Arası Ödeme Sistemi ve BAE Merkez Bankası, anlaşma kapsamında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da finansal kuruluşlara yerel para birimi takas hizmetleri sunacak bir sınır ötesi ödeme bağlantı programı geliştirmek üzere birlikte çalışacak.

Açıklamada iki tarafın, risk yönetimi ve uyum konusunda fikir alışverişini derinleştirerek sınır ötesi ödeme sistemlerini daha güvenli ve istikrarlı hale getireceği de ifade edildi.