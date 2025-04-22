Çin ve BAE'den Yatırım İşbirliği Toplantısı

BEİJİNG, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan Çin-BAE yatırım işbirliği üst düzey komitesinin ilk toplantısına sanal olarak eş başkanlık etti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding, pazartesi günkü toplantıda komitenin, ikili işbirliğinde daha fazla sonuç alınmasına yardımcı olma konusundaki rolünden övgüyle bahsetti.

Ding, iki devlet başkanı arasındaki ortak mutabakatı tam olarak uygulamak ve iki ülkenin kapsamlı stratejik ortaklığını ileriye taşıyacak şekilde yatırım işbirliğinin verimlilik ve ölçeğini artırmak üzere BAE ile çalışacaklarını söyledi.

Ding, iki tarafın komitenin yönlendirme rolüne tam işlerlik kazandırması, Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesinde büyük ölçekli projeler planlaması ve iki ülke arasındaki işbirliği alanlarını genişletme ve işbirliği yöntemlerinde yeniliğe gitme konusunda işletmeleri teşvik etmesi önerisinde bulundu.

Şeyh Mansur ise ikili ilişkileri takdirle karşıladıklarını ve Çin'in ekonomisine güven duyduklarını söyledi. Şeyh Mansur, tamamlayıcılık avantajlarından yararlanmak ve ortak refahı teşvik etmek üzere Çin'le yatırım işbirliğini artıracaklarını belirtti.