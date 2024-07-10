Çin ve Bangladeş arasındaki ilişkiler stratejik işbirliği ortaklığına yükseltildi

BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda Bangladeş Halk Cumhuriyeti Başbakanı Şeyh Hasina ile bir araya geldi.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Çarşamba günü Beijing'de gerçekleşen görüşmelerinde Çin ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığına yükseltildiğini duyurdu, 10 Temmuz 2024. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)
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