Çin ve Bangladeş\'ten Yeni İşbirliği Dönemi

BEİJİNG, 26 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de resmi ziyaret amacıyla ülkede bulunan Bangladeş Başbakanı Tarık Rahman ile bir araya geldi.

Xi ve Rahman, ikili ilişkileri bir üst seviyeye çıkarmak üzere yeni dönemde ortak geleceğe sahip bir Çin-Bangladeş topluluğu inşasını ortaklaşa duyurdu.

Xi cuma günü gerçekleşen görüşmede, Çin'in yeni Bangladeş hükümetinin ülkeyi istikrarlı şekilde yönetmesini desteklediğini belirterek, Bangladeş ile yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini geliştirmeye hazır olduklarını söyledi.

Xi, iki ülke arasındaki öncelikli işbirliği alanlarını birlikte belirlemeye ve yeşil ve düşük karbonlu kalkınma, dijital ekonomi, bilgi teknolojileri ile yapay zeka gibi alanlardaki işbirliği potansiyelini değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.