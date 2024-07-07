Çin ve Belarus Silahlı Kuvvetleri Ortak Tatbikat Düzenliyor

Güncel

BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Belarus silahlı kuvvetleri, Temmuz ayının ortalarında Belarus'un Brest kenti yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenlemeye hazırlanıyor.

Çin Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, bu yılın planı ve iki ülke arasındaki karşılıklı anlaşma uyarınca yapılacak tatbikatın terörle mücadele operasyonlarına odaklanacağını söyledi.

Karma takım eğitim çalışmalarında iki tarafın askerleri rehine kurtarma operasyonlarını ve terörle mücadele görevlerini ortaklaşa yerine getirecek.

Bakanlık açıklamasına göre tatbikat, katılan birliklerin eğitim seviyeleri ve koordinasyon yeteneklerini artırmayı ve iki ülke orduları arasında tatbiki işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.