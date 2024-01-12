Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Beijing\'deki yeni Belçika Büyükelçiliği\'nin açılışını birlikte yaptı

BEİJİNG, 12 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi (soldan üçüncü) ile Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib (sağdan ikinci), Beijing'deki yeni Belçika Büyükelçiliği'nin açılışını birlikte yaptı, 11 Ocak 2024.

Açılış törenine konuk Belçika Başbakanı Alexander de Croo (sağdan üçüncü) da katıldı. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)