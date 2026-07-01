Çin ve BM Genel Sekreter Adayı Görüştü

BEİJİNG, 1 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in başkenti Beijing'de BM Genel Sekreterliği adayı Maria Fernanda Espinosa ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu eski Başkanı ve Ekvador eski Dışişleri Bakanı da olan Espinosa salı günkü görüşmede, günümüz dünyasının krizleri daha hızlı önleyebilen, ülkeler arasında daha güçlü koordinasyon ve işbirliği sağlayabilen ve daha etkin adımlar atabilen bir BM'ye acilen ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve Çin'in önerdiği dört küresel inisiyatifi desteklediğini ifade eden Espinosa, çok taraflılığa yönelik uzun soluklu bağlılık sergilemesi, BM Şartı'nın amaç ve ilkelerini savunması ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarlarını korumasından dolayı Çin'i takdir ettiğini belirtti.

Espinosa, BM'nin barış ve güvenlik, kalkınma ile insan haklarından oluşan üç temel sütununu güçlendirmek ve örgütün saygınlığını pekiştirmek üzere Çin'in de aralarında bulunduğu uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang ise, karmaşık ve zorlu uluslararası ortam karşısında BM'nin kendini yenilemesi, operasyonel kapasitesini artırması, üzerine düşen rolü yerine getirmesi ve tüm tarafların beklentilerine cevap vermesi gerektiğini belirtti.

Wang, Çin'in her zaman BM davasının ve çok taraflılığın kararlı bir destekçisi olduğunu vurguladı.

BM Genel Sekreteri seçiminin yalnızca BM'nin reform ve gelişiminin geleceğiyle değil, aynı zamanda üye ülkelerin hayati çıkarlarıyla da yakından ilgili olduğunu belirten Wang, BM Genel Sekreterliği için aday olan kişilerin BM Şartı'na bağlı kalması, yetkin, tarafsız ve dürüst olması ve görevlerini sorumluluk bilinciyle yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Wang, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve Küresel Güney'in önemli bir üyesi olan Çin'in, seçim sürecine sorumluluk sahibi bir tutumla katılacağını ve BM'nin otoritesi ve canlılığını yeniden kazanmasına destek olacağını belirtti.