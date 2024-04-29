Çin ve Bolivya, İkili İşbirliğini ve Çok Taraflı Koordinasyonu İlerletme Sözü Verdi

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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Beijing'de Bolivya Dışişleri Bakanı Celinda Sosa Lunda ile bir araya geldi. Pazar günü gerçekleşen görüşmede taraflar, ikili işbirliğini ve çok taraflı koordinasyonu ilerletme sözü verdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin ve Bolivya'nın karşılık anlayış ve desteğin ön plana çıktığı geleneksel bir dostluğa sahip olduğunu söyledi. İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile Bolivya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 40. yıldönümü olduğunu hatırlatan Wang, bu fırsattan istifade ederek iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve Çin-Bolivya stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Bolivya tarafıyla çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

Wang, iki tarafın karşılıklı siyasi güveni güçlendirmeye devam etmesi, iki ülkenin hükümetleri, yasama organları ve siyasi partileri arasındaki etkileşim ve işbirliğini artırması, yönetişim deneyimi etkileşimini güçlendirmesi, kalkınma stratejileri arasında sinerji oluşturması ve dijital ekonomi, plato tarımı, bilişim, iletişim ve yeşil kalkınma gibi yeni alanlarda işbirliği potansiyelinden yararlanması gerektiğini ifade etti.

Çin ve Bolivya'nın çok taraflı stratejilerde koordinasyonu artırması, Birleşmiş Milletler (BM) Antlaşması'nın amaç ve ilkelerini ortaklaşa gözetmesi ve Küresel Güney'in ortak çıkarlarını kararlılıkla koruması gerektiğini kaydeden Wang, ortak geleceğe sahip bir Çin- Latin Amerika topluluğu inşasını teşvik etmek üzere Bolivya ve diğer Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Çin'in Bolivya'nın önemli bir stratejik ortağı olduğunu kaydeden Sosa ise Bolivya'nın ekonomi ve ticaret gibi çeşitli alanlarda Çin'le işbirliğini ilerletmeyi umduğunu söyledi. Sosa, Çinli işletmelerin ülkeye yatırımda bulunması ve ticaret yapmasını memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Bolivya'nın tek Çin ilkesini ve Çin'in önerdiği küresel inisiyatifleri güçlü şekilde desteklediğini kaydeden Sosa, Latin Amerika ile Çin arasındaki ilişkileri teşvik etmeye istekli olduklarını vurguladı.

İki dışişleri bakanı, görüşmenin ardından iki ülkenin dışişleri akademileri arasında işbirliğine yönelik bir mutabakat zaptının imzalanmasına nezaret etti.