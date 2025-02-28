Çin ve Botsvana Ekonomik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

GABORONE, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in Botsvana Büyükelçisi Fan Yong (sağdan ikinci) ve Botsvana Devlet Başkan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Ndaba Gaolathe (soldan ikinci) Botsvana'nın başkenti Gaborone'da iki hükümet arası ekonomik ve teknik işbirliği anlaşması imzaladı, 27 Şubat 2025. (Fotoğraf: Tshekiso Tebalo/Xinhua)
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