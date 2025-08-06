Çin ve Brezilya Arasında İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 6 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, işbirliğini derinleştirmek ve küresel belirsizliklerin etkin şekilde dengelenmesinde bu işbirliğinin istikrar ve tamamlayıcılığını kullanmak üzere Brezilya'yla çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang çarşamba günü Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı Celso Amorim ile telefonda görüştü.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın stratejik rehberliği altında, iki ülkenin daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen için ortak bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalıştığını belirtti. Wang, bu işbirliğinin çok kutuplu bir dünya inşa etme, uluslararası düzeni ve kuralları savunma ve küresel eşitlik ve adaleti koruma konularında, önde gelen iki gelişmekte olan ülkenin ortak vizyonunu ve sorumluluk bilincini yansıttığını kaydetti.

Wang, Brezilya'nın kalkınma hakkını savunma çabalarına ve keyfi gümrük vergileri gibi zorbalık uygulamalarına karşı duruşuna güçlü destek verdiklerini vurguladı. Wang, doğu ve batı yarım kürelerin en büyük gelişmekte olan ülkeleri olan Çin ve Brezilya'nın her zaman birbirlerine destek olduğunu, yakın koordinasyon içinde hareket ettiğini ve hem kendi meşru çıkarlarını hem de Küresel Güney ülkelerinin ortak çıkarlarını kararlılıkla savunduğunu söyledi.

Amorim ise ülkesinin Çin ile ticaret, finans ve diğer alanlarda işbirliğini derinleştirmeye, BRICS mekanizmasını iyileştirip güçlendirmeye, Küresel Güney ülkeleri arasındaki dayanışma ve özgüveni artırmaya ve uluslararası eşitlik ve adaleti korumaya yönelik işbirliği yapmaya istekli olduğunu vurguladı.

Görüşmede Ukrayna krizi hakkında da fikir alışverişinde bulunan Wang, krizin siyasi çözüme kavuşturulması için iki ülkeyi iletişimi sürdürmeye ve Barışın Dostları Grubu aracılığıyla ateşkes sağlanıp diyaloğun teşvik edilmesi konusunda Küresel Güney'de daha geniş bir mutabakat oluşturmaya yönelik ortak çaba göstermeye çağırdı.