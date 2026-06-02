Çin ve Brezilya'dan Küresel Güney Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve Brezilya'dan Küresel Güney Çağrısı

02.06.2026 21:54
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Vang Yi ve Mauro Vieira, iki ülkenin birlikteliğiyle gelişen ülkelerin etkisini artırmayı vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Brezilyalı mevkidaşı Mauro Vieira ile Pekin'de yaptığı görüşmede, iki ülkenin dış zorluklara birlikte direnerek "Küresel Güney" olarak adlandırılan gelişmekte olan ülkelerin birliğini ve etkisini artırması çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Vang ve Vieira, 5. Çin-Brezilya Global Stratejik Diyaloğu toplantısını gerçekleştirdi.

Vang, görüşmede, Çin ile Brezilya arasındaki ilişkilerin "stratejik ortaklıktan" "ortak geleceği paylaşan topluluğa" tarihi bir sıçrama gösterdiğini, bunun iki ülkenin küresel, stratejik ve uzun vadeli etkisini daha belirgin kıldığını belirtti.

Dünyada yüzyılda bir görülen değişimlerin hız kazandığı, uluslararası toplumun barış ve istikrar beklentisinin daha acil hale geldiği bir dönemde Çin ve Brezilya'nın dış zorluklara birlikte direnç göstermesi gerektiğini vurgulayan Vang, kendi modernizasyon süreçlerini ilerletmenin yanı sıra Küresel Güney ülkelerinin birleşerek güçlenmesi için sinerji oluşturması ve çalkantı içindeki dünyaya öngörülebilirlik sağlaması gerektiğini kaydetti.

Vang, Çin ve Brezilya'nın Birleşmiş Milletler (BM) ve BRICS gibi çok taraflı mekanizmalarda iletişimi ve işbirliğini güçlendirerek daha eşit ve adil bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmesi ve gelişmekte olan ülkelerin haklarını ve çıkarlarını koruması gerektiğini vurguladı.

Çin'in Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin daima güvenilir dostu olacağını ifade eden Vang, Brezilya dahil bölge ülkeleriyle işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bağımsızlık ve çok taraflılık

Brezilyalı Bakan Vieira da Brezilya ve Çin ilişkilerinin gelişmekte olan ülkelerin bağımsızlıklarını ve kendine yeterliliklerini korurken aralarındaki dayanışmayı ve işbirliğini geliştirmelerine örnek teşkil ettiğine dikkati çekti.

Brezilya ve Çin'in çok taraflılığı destekleyen ve serbest ticareti savunan önemli güçler olduğunu vurgulayan Vieira, Çin ile çok taraflı işbirliğini geliştirmeyi, küresel yönetim sisteminin reformunu birlikte teşvik etmeyi, BM'nin otoritesini birlikte korumayı, uluslararası eşitlik ve adaleti birlikte savunmayı istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Brezilya'dan Küresel Güney Çağrısı - Son Dakika

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