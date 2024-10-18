Çin ve Brezilya Heyeti Beijing'de Buluştu

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BEİJİNG, 18 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi, Brezilya Devlet Başkanı Özel Kalemi Rui Costa'nın önderliğindeki heyet ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 17 Ekim 2024. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)