Çin ve Brezilya İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Çin ve Brezilya İşbirliği Güçleniyor

Çin ve Brezilya İşbirliği Güçleniyor
10.06.2026 16:21
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Çin ve Brezilya, makroekonomik politikalar ve finansal işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin Maliye Bakan Yardımcısı Liao Min, makroekonomik politikalara ilişkin iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek, finans ve ekonomi alanlarında tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve çok taraflı mekanizmalardaki koordinasyon ve işbirliğini artırmak üzere Brezilya ile çalışmaya istekli olduklarını söyledi.

Liao, salı günü Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen Çin-Brezilya Üst Düzey Koordinasyon ve İşbirliği Komitesi'nin finansal alt komite toplantısında konuşma yaptı. İki ülke arasında son yıllarda çeşitli alanlarda tatbiki işbirliğinin arttığına dikkat çeken Liao, makroekonomik politikalarla ilgili iletişim ve koordinasyonu güçlendirmek ve küresel zorluklarla birlikte daha iyi mücadele etmek üzere ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Brezilya Maliye Bakan Yardımcısı Mathias Alencastro ise Çin ile işbirliğine büyük önem verdiklerini belirterek, Brezilya-Çin işbirliğinde yakalanan ivmenin güçlü seyrini sürdürdüğünü ifade etti.

Alencastro, Çin ile karşılıklı güveni derinleştirmeye ve kazan-kazan sonuçları elde etmeye, sürdürülebilir tarımsal ve yeşil dönüşüm gibi alanlarda ikili işbirliğini genişletmeye ve ikili finansal ve ekonomik işbirliğini bir üst seviyeye taşımaya istekli olduklarını söyledi.

İki taraf toplantıda küresel makroekonomik gelişmeler ve Çin ile Brezilya arasındaki makroekonomik gelişmelerin yanı sıra bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve ticaret finansmanı alanlarında işbirliği, tarımsal finansman işbirliği, sürdürülebilir yatırım ve finansman ile çok taraflı finansal ve ekonomik işbirliği gibi konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Brezilya, Politika, Ekonomi, Güncel, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Brezilya İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika

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