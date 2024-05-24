Çin ve Brezilya Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Ortak Anlayışlar Belgesi Yayımladı

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BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Brezilya arasında Ukrayna Krizinin Siyasi Çözümüne İlişkin Ortak Anlayışlar belgesi Perşembe günü yayımlandı.

Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Perşembe günü Beijing'de Brezilya Devlet Başkanı Başdanışmanı H.E. Celso Amorim ile bir araya geldi. Ukrayna krizinin siyasi çözümünün teşvik edilmesi ve bölgede gerilimin azaltılması için çağrı yapılması hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunan taraflar birtakım ortak anlayışlara ulaştı.

Yayımlanan belgeye göre ilk olarak iki taraf, bölgedeki gerilimin azaltılması için ilgili tüm taraflara üç ilkeyi gözetme çağrısında bulunuyor. Bu ilkeler ise muharebe alanının genişletilmemesi, çatışmaların tırmandırılmaması ve herhangi bir tarafın provokasyon yapmamasından oluşuyor.

İkinci olarak her iki taraf da diyalog ve müzakerenin Ukrayna krizinde uygulanabilir tek çözüm olduğuna, tüm tarafların doğrudan diyaloğun yeniden başlaması için uygun koşulları yaratması ve kapsamlı bir ateşkes sağlanana kadar bölgedeki gerilimin azaltılması için çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyor. Çin ve Brezilya, uygun bir tarihte hem Rusya hem de Ukrayna tarafından tanınacak, tüm tarafların eşit katılımıyla gerçekleşecek ve tüm barış planlarının adil şekilde tartışılacağı uluslararası bir barış konferansının gerçekleştirilmesini destekliyor.

Üçüncü olarak, ilgili bölgelere insani yardımın artırılması ve daha büyük ölçekte bir insani krizin önlenmesi için çaba sarf edilmesi gerekiyor. Sivillere veya sivil tesislere yönelik saldırılardan kaçınılması, kadın ve çocuklar dahil olmak üzere sivillerin ve savaş esirlerinin korunması gerektiği vurgulanıyor. Çin ve Brezilya çatışmanın tarafları arasında savaş esirleri takasını destekliyor.

Dördüncü olarak, başta nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlar olmak üzere kitle imha silahların kullanımına karşı çıkılması gerekiyor. Nükleer silahların yayılmasını önlemek ve nükleer krizlerden kaçınmak için mümkün olan her türlü çabanın gösterilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Beşinci olarak, nükleer enerji santralleri ile diğer barışçıl nükleer tesislere yönelik saldırılara karşı çıkılması, tüm tarafların Nükleer Güvenlik Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka riayet etmesi ve insan eliyle meydana gelen nükleer kazaları kararlılıkla önlemesi gerekiyor.

Altıncı ve son maddede ise dünyanın tecrit edilmiş siyasi ya da ekonomik gruplara bölünmesine karşı çıkma vurgusu yapılıyor. İki taraf, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarını korumak amacıyla enerji, para birimleri, finans, ticaret, gıda güvenliğinin yanı sıra petrol ve doğalgaz boru hatları, denizaltı optik kablolar, elektrik ve enerji tesisleri ve fiber optik ağlar gibi kritik altyapıların güvenliğine ilişkin uluslararası işbirliğinin artırılması için çaba sarf edilmesi çağrısında bulunuyor.

Çin ve Brezilya, uluslararası toplumu söz konusu ortak anlayışları destekleyip tasdik etmeye ve bölgedeki gerilimin azaltılıp barış görüşmelerinin teşvik edilmesinde yapıcı rol oynamaya davet ediyor.