Çin ve Endonezya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika
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Çin ve Endonezya'dan Savunma İşbirliği

Çin ve Endonezya\'dan Savunma İşbirliği
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Çin, Endonezya ile savunma ve askeri işbirliğini stratejik bir şekilde ilerletecek.

BEİJİNG, 28 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin- Endonezya savunma ve askeri kalkınma işbirliğini stratejik bir bakış açısıyla ilerletmek üzere Endonezya ile çalışacaklarını söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında iki tarafın, savunma teçhizatı ve teknolojisi, ortak tatbikat ve eğitimler, personel eğitimi ve deniz güvenliği konularında düzenli ve kurumsallaşmış tatbiki işbirliğini ilerleteceğini belirtti.

Zhang, iki ülkenin de kalkınması için sağlam güvenlik garantileri sağlayacak ve bölgesel istikrarda kilit rol oynayacak bu işbirliğinin, dönüşüm ve karışıklığın hakim olduğu dünyaya daha fazla istikrar, kesinlik ve yapıcı unsur katacağını ifade etti.

Çin ile Endonezya arasındaki savunma alanındaki işbirliğinin son yıllarda hem nitelik hem de verimlilik açısından geliştiğine işaret eden Zhang, bunun Küresel Güney ile önde gelen gelişmekte olan ülkeler arasındaki yeni savunma işbirliği türüne örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Endonezya'dan Savunma İşbirliği - Son Dakika

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