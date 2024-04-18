Çin ve Endonezya, gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesinde dinamo işlevi görebilir

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CAKARTA, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Endonezya'nın gelişmekte olan ülkelerin modernleşmesinde dinamo işlevi görebileceğini belirtti.

Çin ve Endonezya'nın, büyük bir ülke ve komşusu arasındaki karşılıklı güven ve yardımlaşmaya model teşkil edebileceğini kaydeden Wang, iki ülkenin kazan-kazan işbirliğinde açık ve kapsayıcı kalması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Perşembe günü Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında söz konusu açıklamayı yaptı.

Wang, kısa süre önce yapılan genel seçimler ve Devlet Başkanı Joko Widodo liderliğinde elde edilen olağanüstü kalkınma başarıları dolayısıyla Endonezya'yı tebrik etti.

İki taraf, Çin ve Endonezya'nın büyük ülkeler ve komşu ülkeler arasında karşılıklı güven ve yardımlaşmada bir model, gelişmekte olan ülkelerin modernleşme süreçlerinde bir dinamo, ayrıca açıklık, kapsayıcılık ve kazan-kazan işbirliğinde ortak olması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Taraflar ayrıca, Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nun tam ve etkin şekilde uygulanması için diğer ASEAN ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam etmeye ve Güney Çin Denizi'ni bir barış ve işbirliği denizi haline getirmek için Güney Çin Denizi'nde Davranış Kuralları müzakerelerini hızlandırmaya istekli olduklarını beyan etti.