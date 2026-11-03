Çin ve Endonezya orduları üçüncü terörle mücadele tatbikatını Guangzhou'da tamamladı

GUANGZHOU, 3 Kasım (Xinhua) -- Çin ve Endonezya ordularının terörle mücadele ortak tatbikatı, pazartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen törenle sona erdi.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin bu yılki askeri işbirliği programı kapsamında düzenlenen tatbikat, tarafların muharebe odaklı eğitim kapasitelerini geliştirme hedefiyle 27 Ekim'de başlamıştı.

Tatbikat süresince karma gruplar halinde çalışan iki ülke birlikleri uzmanlık eğitimlerini, taktiksel koordinasyon çalışmalarını ve kapsamlı tatbikatları ortaklaşa tamamladı.

Birlikler, karada ve suda kurtarma ile koordineli temizleme operasyonları gibi kritik faaliyetleri içeren kapsamlı tatbikatlarda yakın işbirliği sergiledi.

Tatbikat kapsamında ayrıca çeşitli konularda seminerler, silah ve teçhizat sergileri, spor müsabakaları ve kültürel etkileşim etkinlikleri düzenlendi.

Kapanış töreninde her iki tarafın ortak eğitim koordinasyon grupları konuşmalar yaparak başarılı katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen tatbikatın iki ülke arasındaki geleneksel dostluğu derinleştirmesi, askeri işbirliği ile etkileşimi geliştirmesi ve bölgesel barış ile istikrara katkı sağlaması amaçlanıyor.