Çin ve Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde çatışmayı önlemek için telefon hattı kurulacak - Son Dakika
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Çin ve Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde çatışmayı önlemek için telefon hattı kurulacak

Çin ve Filipinler arasında yeni imzalanan anlaşmaya göre, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede çatışma çıkmasını önlemek amacıyla doğrudan iletişim hattı açılacak. Görüşmeler, devlet başkanları dahil dışişleri bakanlığı ya da bakanlığın atadığı temsilciler seviyesinde yapılacak. İkinci Thomas Sığı'ndaki gerilimin düşürülmesi için yapılan bu anlaşma ile iki ülke arasındaki gerilim azaltılmaya çalışılacak.

16.07.2024 13:08
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Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölgede çatışma çıkmasını önlemek amacıyla Çin ile Filipinliler arasında telefon hattı kurulacağı belirtildi.

Associated Press'in (AP) eriştiği, iki ülke arasında yeni imzalanan anlaşmaya göre, Çin ve Filipinler Devlet Başkanları Ofisleri arasında doğrudan iletişim hattı açılacak.

Bu sayede Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda yeni çatışma çıkmasını önlemek amaçlanıyor. Görüşmeler, devlet başkanları dahil dışişleri bakanlığı ya da bakanlığın atadığı temsilciler seviyesinde yapılabilecek.

Çin-Filipinler İkili İstişare Mekanizması'nın (BCM) 9'uncu toplantısı, 2 Temmuz'da Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenmişti. Taraflar, Güney Çin Denizi'nde, özellikle de sürtüşmelerin yaşandığı İkinci Thomas Sığı'ndaki gerilimin düşürülmesinde mutabık kalmıştı.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş halde bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini talep ediyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

En son Çin Sahil Güvenliği, 17 Haziran'da savaş gemisine ikmal yapan Filipin gemilerine engel olmuş, ellerinde bıçaklar ve palalar taşıyan Çin Sahil Güvenlik personeli, Filipinli askerleri tehdit etmiş, yaşanan arbedede 8 asker yaralamıştı.

Müdahale, Çin'de sahil güvenlik birimlerinin güvertede arama dahil denizde müdahale yetkilerini artıran yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde çatışmayı önlemek için telefon hattı kurulacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Filipinler arasında Güney Çin Denizi'nde çatışmayı önlemek için telefon hattı kurulacak - Son Dakika
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