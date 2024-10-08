Çin ve Filipinler Arasında Suları Kontrol Gerilimi

Güncel

Çin Sahil Güvenliğine ait gemilerin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Scarborough Sığı yakınında iki Filipin gemisine tazyikli su sıktığı bildirildi.

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Liu Dıcün, yaptığı açıklamada, 3001 ve 3002 bordo numaralı iki geminin Scarborough Sığı çevresindeki sulara Çin hükümetinin izni olmadan girdiğini belirtti.

Sahil Güvenliğin, gemilerin hareketini izlediğini ifade eden Sözcü Liu, yasalara uygun kontrol tedbirlerinin alındığını aktardı. Liu, Filipinler'e "bölgedeki ihlallerine son verme" çağrısında bulundu.

Filipinler'den yapılan açıklamada ise su sıkılan gemilerin Filipinler Balıkçılık ve Deniz Kaynakları Bürosuna ait olduğu ve bölgedeki balıkçı gemilerine ikmal sağladığı kaydedildi.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli deniz bendiyle çevrelenmiş açık deniz sığı olan Scarborough, Güney Çin Denizi'nin doğusunda Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Bölgede 2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüştü.

Filipinler'in "Panatag", Çinlilerin "Huangyan" adını verdiği sığlık, halen iki ülkenin çatışan egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge olmayı sürdürüyor.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Bölge ülkelerinin yanı sıra ABD, Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.