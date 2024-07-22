Çin ve Filipinler Ren'ai Jiao'daki Durumu Yönetmek İçin Geçici Anlaşmaya Vardı

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BEİJİNG, 22 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ren'ai Jiao'daki durumun yönetilmesi konusunda Filipinler ile geçici anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Sözcü Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ren'ai Jiao resifinin her şeyden önce Çin'e bağlı Nansha Qundao adalarının bir parçası olduğunu ve Çin'in Ren'ai Jiao resifi ve Nansha Qundao adalarının geri kalanı ile bunlara komşu sular üzerinde egemenliğe sahip olduğunu vurguladı. Çin, Ren'ai Jiao'daki mevcut durumun çözümüne ilişkin tutumunu üç maddeden oluşan ilkeler halinde kamuoyuna açıkladı:

1-Filipinler, savaş gemisini on yıllardır Ren'ai Jiao adasında karaya oturmuş halde bırakarak Çin'in egemenliği ile Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nu, özellikle de tarafların meskun olmayan ada ve resiflerde iskan eyleminden kaçınması gerektiğini belirten 5. maddeyi ihlal etmekte. Filipinler'den savaş gemisini adadan çekmesini ve Ren'ai Jiao'nun hiçbir personel ya da tesis barındırmayan durumuna geri dönmesini talep ediyoruz.

2-Savaş gemisinin çekileceği zamana kadar Filipinler'in gemide yaşayan personele gıda ve ihtiyaç malzemeleri göndermesi gerektiğinde, Filipinler'in Çin'i önceden bilgilendirmesi ve yerinde doğrulama yapılması şartıyla Çin insani çerçevede buna izin vermeye hazırdır. Çin bu durumda tüm ikmal sürecini izleyecektir.

3-Filipinler savaş gemisine büyük miktarda inşaat malzemesi gönderir ve adada sabit tesisler veya kalıcı yerleşim inşa etmeye kalkarsa, Çin bunu kesinlikle kabul etmeyecek ve Çin'in egemenliği ile deklarasyonun ruhunu korumak için yasa ve yönetmeliklere uygun olarak buna kararlılıkla engel olacaktır.

Sözcü, yukarıda belirtilen ilkeler çerçevesinde kısa süre önce Ren'ai Jiao'daki durumun yönetilmesi konusunda Filipinler ile bir dizi istişarede bulunulduğunu ve Filipinler ile insani ihtiyaç malzemelerinin gemiye ikmali konusunda geçici anlaşmaya varıldığını belirtti.

İki ülke denizcilik konularındaki farklılıkları ortaklaşa yönetme ve Güney Çin Denizi'nde gerilimin azaltılması için çalışma konusunda da anlaştı.