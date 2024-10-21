Çin ve Fransa'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Fransa'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Wang Yi, Fransa ile bağımsız ilişkilerin önemini vurguladı, diyalog ve istişareyi savundu.

21.10.2024 15:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Fransa Anayasa Konseyi Başkanı ve eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in bu yıl Fransa'ya düzenlediği resmi ziyaretin, Çin-Fransa ve Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni koşullar altındaki gelişimine yönelik stratejik kılavuzluk sağladığını belirtti.

Hem Çin'in hem de AB'nin dünyada barış ve istikrara olanak sağlayan bağımsızlığa bağlı olduğunu kaydeden Wang, Çin ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gerilemenin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti.

Wang, Çin ve AB'nin görüşme ve istişarelerle birbirlerinin endişelerini giderme yolları bulması gerektiğini dile getirdi.

Fabius ise bağımsızlığı el üstünde tutmanın ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri sürdürmenin Fransız diplomasinin geleneği olduğunu söyledi. Fabius, birinin iradesinin diğerlerine dayatılmasına her zaman karşı çıktıklarını ve diyalog ve istişare yoluyla doğru çözümler aranmasını savunduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Laurent Fabius, Dış Politika, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Güncel, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Fransa'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
14:00 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen’in ölüm anını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
03:29 İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi İş makinesine çarparak alev alan otomobildeki 5 kişi feci şekilde can verdi
01:32 Kastamonu’da korkunç olay Annesini öldürüp intihar etti Kastamonu'da korkunç olay! Annesini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 17:56:19. #1.11#
SON DAKİKA: Çin ve Fransa'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.