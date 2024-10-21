Çin ve Fransa'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Güncel

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Fransa Anayasa Konseyi Başkanı ve eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in bu yıl Fransa'ya düzenlediği resmi ziyaretin, Çin-Fransa ve Çin- Avrupa Birliği ilişkilerinin yeni koşullar altındaki gelişimine yönelik stratejik kılavuzluk sağladığını belirtti.

Hem Çin'in hem de AB'nin dünyada barış ve istikrara olanak sağlayan bağımsızlığa bağlı olduğunu kaydeden Wang, Çin ile AB arasında ekonomik ve ticari ilişkilerdeki gerilemenin hiçbir tarafın çıkarına olmadığını ifade etti.

Wang, Çin ve AB'nin görüşme ve istişarelerle birbirlerinin endişelerini giderme yolları bulması gerektiğini dile getirdi.

Fabius ise bağımsızlığı el üstünde tutmanın ve iki ülke arasındaki dostane ilişkileri sürdürmenin Fransız diplomasinin geleneği olduğunu söyledi. Fabius, birinin iradesinin diğerlerine dayatılmasına her zaman karşı çıktıklarını ve diyalog ve istişare yoluyla doğru çözümler aranmasını savunduklarını belirtti.