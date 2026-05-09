Çin ve Fransa\'dan İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve önde gelen bağımsız ülkeler olarak Çin ile Fransa'nın uluslararası barış, istikrar ve kalkınmanın korunmasında önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi olan Wang, cuma günü Beijing'de Fransa Cumhurbaşkanı'nın diplomatik danışmanı Emmanuel Bonne ile bir araya geldi.

İki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde ikili ilişkilerin yüksek düzeyli ve kendine özgü yapısını koruduğunu belirten Wang, ikili işbirliğinde daha büyük ilerlemeler kaydetmek ve her iki halk için daha fazla fayda sağlamak adına Fransa ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Fransız Parlamentosu'nun sömürge döneminde yağmalanan eserlerin iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını kabul etmesini takdirle karşıladıklarını ifade eden Wang, bu konuda Fransa ile işbirliğini güçlendirmeyi, kültürel etkileşim ile medeniyetler arası karşılıklı öğrenmeyi artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Küresel çalkantıların arttığı bir dönemde stratejik iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Wang, küresel zorlukların ortaklaşa ele alınmasının ve Çin-Fransa kapsamlı stratejik ortaklığının her türlü dış müdahalelerden uzak, sağlam istikrarlı şekilde ilerletilmesinin önemine dikkat çekti.

Wang, Çin-Fransa ilişkilerinin temelinin sağlam karşılıklı siyasi güvene, anahtarının ise tarafların birbirlerinin temel çıkarlarına saygı göstermesine dayandığını belirterek, Fransa'dan tek Çin ilkesine uygulamada da bağlı kalmasını, Taiwan yetkilileriyle resmi temaslardan kaçınmasını ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı güçlere yanlış sinyaller göndermemesini beklediklerini ifade etti.

Çin ile Avrupa'nın rakip değil, ortak olduğunu ifade eden Wang, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik daha doğru ve rasyonel bir yaklaşım benimsemesine katkı sağlamasını ve Çin'e karşı daha açık ve pragmatik bir ekonomi ve ticaret politikası izlemesinde yapıcı rol oynamasını umduklarını belirtti.

Bonne ise Fransa'nın iki ülke liderleri arasındaki uzun yıllara dayanan dostluk ve karşılıklı güvene büyük önem verdiğini söyledi. Fransa'nın Taiwan meselesinin önemini ve hassasiyetini tam olarak anladığını kaydeden Bonne, ülkesinin tek Çin politikasına bağlı olduğunu ve bu tutumunu değiştirmeyeceğini ifade etti.

Fransa'nın küresel krizlere yapıcı çözümler üretmek amacıyla Çin ile yakın işbirliği içinde çalışmaya hazır olduğunu belirten Bonne, mevcut uluslararası ortamda Avrupa ile Çin arasındaki diyalog ve işbirliğinin sürdürülmesinin hayati önem taşıdığını söyledi.

AB'nin Çin'e ihtiyaç duyduğunu ve Çin ile karşılıklı güvene dayalı bir ortaklık kurmayı arzuladığını ifade eden Bonne, Fransa'nın AB-Çin diyaloğu ve işbirliğinin geliştirilmesinde aktif rol oynamaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Taraflar ayrıca küresel ekonomik yönetişim ve Ortadoğu'daki gelişmeler başta olmak üzere ortak ilgi alanına giren konular hakkında kapsamlı bir görüş alışverişinde bulundu.