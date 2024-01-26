 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Xi Jinping ve Emmanuel Macron, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Xi Jinping ve Emmanuel Macron, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutlamak üzere bir konuşma yaptı. Xi, ilişkilerin dünya barışı ve istikrarına katkıda bulunduğunu vurgularken, Macron ise iki ülkenin ortaklık kurma sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Xi Jinping ve Emmanuel Macron, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı
26.01.2024 - 14:40,
Abone Ol

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutlamak üzere Perşembe günü Beijing'de düzenlenen resepsiyonda video aracılığıyla bir konuşma yaptı.

60 yıl önce Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının uluslararası ilişkiler tarihinde önemli bir olay olduğunu vurgulayan Xi, Başkan Mao Zedong ve General Charles de Gaulle'ün olağanüstü bilgelik ve cesaretle Çin ve Batı arasında etkileşim ve işbirliği kapısını açarak Soğuk Savaş döneminde dünyaya umut getirdiğini ifade etti.

Çin-Fransa ilişkilerinin son 60 yıldır Çin'in Batılı ülkelerle ilişkilerinde daima ön planda yer aldığına işaret eden Xi, bu ilişkinin iki halka fayda sağlayıp dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

İki ülkenin de ikili ilişkileri yılmaksızın geliştirmesi ve dünyadaki belirsizliklere Çin-Fransa ilişkilerindeki istikrarla yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Xi, iki tarafın kültürel ve halklar arası etkileşimi genişletmek ve halklar arası ilişkileri daha da yakınlaştırmak için Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı ile Paris Olimpiyat Oyunlarını bir fırsat olarak değerlendirebileceğini kaydetti.

Xi, iki ülkeye de eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve herkes için kapsayıcı ve faydalı olan ekonomik küreselleşmeyi ortaklaşa savunma, ayrıca dünya barışı ve istikrarının korunmasına ve küresel zorlukların ele alınmasına katkıda bulunmayı sürdürme çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da etkinlikte video aracılığıyla bir konuşma yaptı.

General Charles de Gaulle'ün 60 yıl önce cepheleşme anlayışını aşarak Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurma yönünde tarihi bir karar aldığını hatırlatan Macron, bugün her iki tarafın da 1964'te belirlenen iddialı hedeflerin üzerine daha fazlasını koyarak, sadece iki halkın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda dünya barışı ve istikrarına da katkıda bulunan bir ortaklık kurmak için birlikte çalışmaya devam etme sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Macron, küresel zorlukları ele almak ve uluslararası krizlerin çözümünü teşvik etmek üzere Fransa'nın Çin ile el ele vermeye hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Fransa, Çin, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Xi Jinping ve Emmanuel Macron, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı - Son Dakika


15:26
İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı
15:18
İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:18 İsrail'in soykırım davasında karar açıklanıyor
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
13:44 Jürgen Klopp sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını resmen ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:31:41. #1.12#
SON DAKİKA: Xi Jinping ve Emmanuel Macron, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement