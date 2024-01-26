Xi Jinping ve Emmanuel Macron, Çin-Fransa diplomatik ilişkilerinin 60. yıldönümünü kutladı

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü kutlamak üzere Perşembe günü Beijing'de düzenlenen resepsiyonda video aracılığıyla bir konuşma yaptı.

60 yıl önce Çin ve Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının uluslararası ilişkiler tarihinde önemli bir olay olduğunu vurgulayan Xi, Başkan Mao Zedong ve General Charles de Gaulle'ün olağanüstü bilgelik ve cesaretle Çin ve Batı arasında etkileşim ve işbirliği kapısını açarak Soğuk Savaş döneminde dünyaya umut getirdiğini ifade etti.

Çin-Fransa ilişkilerinin son 60 yıldır Çin'in Batılı ülkelerle ilişkilerinde daima ön planda yer aldığına işaret eden Xi, bu ilişkinin iki halka fayda sağlayıp dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasına katkıda bulunduğunu belirtti.

İki ülkenin de ikili ilişkileri yılmaksızın geliştirmesi ve dünyadaki belirsizliklere Çin-Fransa ilişkilerindeki istikrarla yanıt vermesi gerektiğini söyleyen Xi, iki tarafın kültürel ve halklar arası etkileşimi genişletmek ve halklar arası ilişkileri daha da yakınlaştırmak için Çin-Fransa Kültür ve Turizm Yılı ile Paris Olimpiyat Oyunlarını bir fırsat olarak değerlendirebileceğini kaydetti.

Xi, iki ülkeye de eşit ve düzenli çok kutuplu bir dünyayı ve herkes için kapsayıcı ve faydalı olan ekonomik küreselleşmeyi ortaklaşa savunma, ayrıca dünya barışı ve istikrarının korunmasına ve küresel zorlukların ele alınmasına katkıda bulunmayı sürdürme çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da etkinlikte video aracılığıyla bir konuşma yaptı.

General Charles de Gaulle'ün 60 yıl önce cepheleşme anlayışını aşarak Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kurma yönünde tarihi bir karar aldığını hatırlatan Macron, bugün her iki tarafın da 1964'te belirlenen iddialı hedeflerin üzerine daha fazlasını koyarak, sadece iki halkın ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda dünya barışı ve istikrarına da katkıda bulunan bir ortaklık kurmak için birlikte çalışmaya devam etme sorumluluğunu taşıdığını söyledi.

Macron, küresel zorlukları ele almak ve uluslararası krizlerin çözümünü teşvik etmek üzere Fransa'nın Çin ile el ele vermeye hazır olduğunu ifade etti.