Çin ve Fransa, Ticari ve Ekonomik İşbirliğini Teşvik Etmek İçin Çalışacak

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BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Çin ve Fransa arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğini teşvik etmek üzere Fransız makamlarıyla birlikte çalışacaklarını söyledi.

He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Çin Ticaret Bakanlığı ve Fransa Dışişleri Bakanlığı'nın küçük ve orta ölçekli işletmeler için daha iyi bir işbirliği ortamı yaratmak amacıyla kısa süre önce bu tür şirketler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladığını belirtti.

He, Çin-Fransa İş Konseyi 6. toplantısının kısa süre önce başarılı şekilde gerçekleştirildiğini ve şirketlerin finans, nükleer enerji, havacılık, imalat ve yeni enerji alanlarında 15 adet işbirliği anlaşması imzaladığını sözlerine ekledi.

Sözcü, Çin ile Fransa arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 60 yılda, ikili ticaret hacminin yaklaşık 800 kat artarak 2023 yılında 78,9 milyar ABD dolarına ulaştığını kaydetti.

He, son 60 yılda toplam iki yönlü yatırımın 26 milyar ABD dolarını aştığını ve Çin'de an itibarıyla 2.000'den fazla Fransız şirketinin faaliyet gösterdiğini söyledi.