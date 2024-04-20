Çin ve Gabon diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümünü kutluyor

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BEİJİNG, 20 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Gabon Geçici Devlet Başkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünde birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Cumartesi günü gönderdiği mesajında Çin'le Gabon arasındaki geleneksel dostluğun zaman içinde daha güçlü hale geldiğini söyledi.

Geçen 50 yılda uluslararası durumdaki değişikliklere rağmen iki ülkenin her zaman birbirini eşitler olarak gördüğünü ve birbirine karşılıklı destek verdiğini kaydeden Xi, ikili ilişkilerin sürekli olarak güncellenerek iki halka somut faydalar sağladığını belirtti.

Çin-Gabon ilişkilerinin gelişimine büyük önem atfettiğini belirten Xi, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıl dönümünü yeni bir başlangıç noktası olarak kabul ederek, Çin ile Gabon arasındaki geleneksel dostluğu ileriye taşımak, ikili pratik işbirliğini derinleştirmek, Çin-Gabon kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının içeriğini zenginleştirmek ve birlikte ortak geleceğe sahip üst düzey bir Çin- Afrika topluluğunu inşa etmek üzere Nguema ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Nguema ise, Çin ile Gabon arasında 50 yıl önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki ülkenin birbirine olan davranışlarının her zaman karşılıklı güven ve samimiyete dayandığını, ikili ilişkilerin sürekli gelişim sergilediğini ve ekonomik, sosyal, askeri ve diğer alanlardaki karşılıklı olarak faydalı işbirliğinin verimli sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

Gabon devlet başkanı, tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve Taiwan'ı Çin'in ayrılmaz bir parçası olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Nguema, Gabon-Çin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının iki halka fayda sağlayacak şekilde sürekli olarak güçlendirilip geliştirilmesini teşvik için Çin'le çalışmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.