Çin ve Güney Kore Arasındaki Yolcu Feribotu Seferleri Yeniden Başladı

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DALIAN, 28 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'nin Incheon kentinden kalkan yolcu ve kargo roro gemisinin Cuma günü Çin'in Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'na varmasıyla Çin'in kuzeydoğusu ile Güney Kore arasındaki yolcu feribotu seferleri yeniden başlamış oldu.

Liaoning Liman Grubu, 1995 yılında açılan ve Flying Dragon isimli ro-ro gemisinin çalıştığı hattın, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında askıya alındığını hatırlattı.

Güney Koreli Dain Ferry şirketi tarafından işletilen Flying Dragon, 510 yolcu ile 145 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıma kapasitesine sahip. Yolculuk yaklaşık 16 saat sürerken, seferlerin haftada üç kez gidiş-dönüş olarak yapılması planlanıyor.

Faaliyete geçtiğinden bu yana 1,75 milyondan fazla yolcu ve 430.000 TEU konteyner taşıyan gemi, yolcu taşımacılığı ile Çin ile Güney Kore arasındaki ekonomik ve ticari etkileşim için kilit öneme sahip.