Çin ve Güney Kore Arasındaki Yolcu Feribotu Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Güney Kore Arasındaki Yolcu Feribotu Seferleri Yeniden Başladı

Güney Kore'nin Incheon kentinden kalkan yolcu ve kargo roro gemisi, Çin'in Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'na vararak Çin'in kuzeydoğusu ile Güney Kore arasındaki yolcu feribotu seferlerinin yeniden başladığını gösterdi. Flying Dragon isimli gemi, 510 yolcu ve 145 TEU yük taşıma kapasitesine sahip olup haftada üç kez gidiş-dönüş seferleri yapacak. Bu gemi, faaliyete geçtiği tarihten bu yana 1,75 milyondan fazla yolcu ve 430.000 TEU konteyner taşıyarak Çin ile Güney Kore arasındaki ekonomik ve ticari etkileşim için önemli bir rol oynamaktadır.

28.04.2024 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DALIAN, 28 Nisan (Xinhua) -- Güney Kore'nin Incheon kentinden kalkan yolcu ve kargo roro gemisinin Cuma günü Çin'in Liaoning eyaletinde bulunan Dalian Limanı'na varmasıyla Çin'in kuzeydoğusu ile Güney Kore arasındaki yolcu feribotu seferleri yeniden başlamış oldu.

Liaoning Liman Grubu, 1995 yılında açılan ve Flying Dragon isimli ro-ro gemisinin çalıştığı hattın, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında askıya alındığını hatırlattı.

Güney Koreli Dain Ferry şirketi tarafından işletilen Flying Dragon, 510 yolcu ile 145 TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) yük taşıma kapasitesine sahip. Yolculuk yaklaşık 16 saat sürerken, seferlerin haftada üç kez gidiş-dönüş olarak yapılması planlanıyor.

Faaliyete geçtiğinden bu yana 1,75 milyondan fazla yolcu ve 430.000 TEU konteyner taşıyan gemi, yolcu taşımacılığı ile Çin ile Güney Kore arasındaki ekonomik ve ticari etkileşim için kilit öneme sahip.

Kaynak: Xinhua

Güney Kore, Dalian, Kore, Denizcilik, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Güney Kore Arasındaki Yolcu Feribotu Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:48 Beşiktaş’ta zincirleme kaza Yaralılar var Beşiktaş'ta zincirleme kaza! Yaralılar var
12:47 Antalya’daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL’lik “Milliyet farkı“ faturası Antalya'daki lüks otelde Türk müşteriye 4 bin 200 TL'lik "Milliyet farkı" faturası
12:11 ABD’de H5N1 paniği İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü ABD'de H5N1 paniği! İlk vaka görüldü, enfekte olmuş sütü içen kediler öldü
11:40 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia Kurye cinayet sonrası “Görev tamam“ pozu vermiş Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia! Kurye cinayet sonrası "Görev tamam" pozu vermiş
10:28 İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye’nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin meydanlarında Erdoğan ile hesaplaşmak istiyorum
11:10 TikTok’taki rezaletler bitmiyor Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı TikTok'taki rezaletler bitmiyor! Çocuğu kanlar içindeyken canlı yayın açtı
11:02 “Koca Yusuf“ Gabar’da sondaj çalışmalarına başladı "Koca Yusuf" Gabar'da sondaj çalışmalarına başladı
10:43 Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı Kırmızı ışıkta kaza yapan aşırı sağcı İsrailli bakanın kaburgaları kırıldı
08:53 Vekillerin 1 dakikası tehlikede Muhalefetten “Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz“ tepkisi Vekillerin 1 dakikası tehlikede! Muhalefetten "Kürsü hakkının kısıtlanmasına asla izin vermeyiz" tepkisi
08:24 Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü’nden beri işsiz Özgür Özel ilk kez açıkladı: Kardeşim Barış Özel, Adalet Yürüyüşü'nden beri işsiz
07:56 Brezilya’da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı Brezilya'da lüks aracıyla bir kişinin ölümüne sebep olan genç annesi tarafından kaçırıldı
04:47 Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı Baraj göletinde kaybolan adamın cansız bedenine 17 gün sonra ulaşıldı
03:43 Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş Karakolda 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili çarpıcı detay! Sesi duyan Adıyamanlılar merkeze koşmuş
03:17 Binyamin Netanyahu’yu tutuklanma endişesi bastı Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor Binyamin Netanyahu'yu tutuklanma endişesi bastı! Telefonu bir an olsun elinden düşürmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 13:41:49. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Güney Kore Arasındaki Yolcu Feribotu Seferleri Yeniden Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement