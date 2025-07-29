Çin ve Güney Kore'den İlişkiler İçin İstikrar Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore'den İlişkiler İçin İstikrar Vurgusu

29.07.2025 10:48
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Kore ile ilişkilerin gelişmesi için istikrarın önemini belirtti.

Çin, Güney Kore ile "ortak çıkarlara dayalı ilişkilerin" geliştirilmesi konusunda istikrarın korunması gerektiğini belirtti.

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Güney Koreli mevkidaşı Cho Hyun ile telefon görüşmesi yaptı.

Vang, "iyi komşuluk ilişkilerini" sürdürmenin her iki halkın ortak çıkarına hizmet ettiğini belirterek, Çin'in Güney Kore ile işbirliğini geliştirme konusunda "tutarlı" bir politika izlediğini kaydetti.

Tarafların "gerçek anlamda stratejik işbirliği ortakları" olmaları gerektiğini söyleyen Vang, ikili ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmak adına yapılacak çalışmaların önemine işaret etti.

Vang, "ayrışma" ve tedarik zincirlerinin bozulmasına karşı birlikte hareket edilmesi, bu konuda istikrarın korunması gerektiğini vurguladı.

İki ülkenin bağımsızlık ve özerklik ilkesini gözetmeleri gerektiğini aktaran Vang, "Çin-Güney Kore ilişkilerinin üçüncü taraflara karşı olmadığını ve üçüncü taraflarca kısıtlanmaması gerektiğini" dile getirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho da ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirme konusundaki kararlığına dikkati çekti.

İki ülkenin yakın ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Cho, serbest ticaret müzakerelerini aktif şekilde ilerletmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Güney Kore'den İlişkiler İçin İstikrar Vurgusu - Son Dakika

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