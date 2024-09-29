Çin ve Güney Kore'den İşbirliği Vurgusu

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Güney Kore'nin küresel karmaşanın, tek taraflılığın ve korumacılığın arttığı bir dönemde, yakın komşu ve kilit ortak iki ülke olarak riskleri yönetmek ve ikili ilişkileri güçlendirmek için işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, açıklamayı Cumartesi günü Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile görüşmesinde yaptı.

Çin ve Güney Kore arasındaki yakın ekonomik ilişkiler ile içe geçmiş çıkarların piyasa odaklı olup iki ülkenin ortak çıkarlarıyla örtüştüğünü kaydeden Wang, gelecek yıl düzenlenecek APEC Ekonomik Liderler Toplantısı'na başarılı şekilde ev sahipliği yapması ve bölgesel ekonomik entegrasyonu ilerletmesi için Güney Kore'yi desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

ABD'nin orta menzilli füzelerinin bölgede konuşlandırılmasının bölgesel barış ve istikrara zarar verdiğini ve bölge ülkelerinin çıkarına olmadığını vurgulayan Wang, Kore Yarımadası'nda savaş ya da kaosun önlenmesinin tüm tarafların ortak çıkarına olacağını ve Çin'in bölgede uzun vadeli barış ve istikrara yapıcı şekilde katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Cho ise her iki ülkenin ilişkilerdeki olumlu ivmeyi sürdürmesi, üst düzey temasları artırması ve ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini desteklemesi temennisinde bulundu.

Bakan, Çin ile ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye ve bölgesel ekonomik entegrasyonu ortaklaşa teşvik etmeye istekli olduklarını ifade etti.

Cho, Kore Yarımadası'ndaki durumla ilgili olarak da Çin ile stratejik iletişimi sürdürme beklentisinde olduklarını söyledi.