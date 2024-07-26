Çin ve Güney Kore, İlişkileri Güçlendirmek İçin İşbirliği Yapacak

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VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ile Laos'un başkenti Viyentiyan'da bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang görüşmede, iki ülkenin çeşitli alanlarda yakın etkileşim ve işbirliği içinde bulunduğuna ve iç içe geçmiş çıkarlara sahip olduğuna işaret ederek, ikili ilişkilerin bozulamayacağını belirtti.

Wang, Çin ve Güney Kore'nin birbirinden kopmayacak yakın iki komşu ülke olduğunu ve karşılıklı anlayış ve destek ilkelerine bağlı kalarak komşuluk ilişkilerini sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Wang, iki ülkenin karşılıklı güveni teşvik ederek koruması, farklılıkları rafa kaldırarak ortak noktada buluşması, karşılıklı güveni arttırmak için daha fazlasını yapması ve dış faktörlerin müdahale ve etkilerinden kaçınması gerektiğini ifade etti.

Bakan, iki ülkenin ayrıca ortak çıkar alanlarını genişletmesi, Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasını hızlandırması ve yüksek kaliteli üretim, biyofarmasötikler ve yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini artırmasını istedi.

Güney Kore şirketlerinin Çin pazarını keşfetmesini ve ülkedeki yatırım ve işbirliği alanlarını artırmaya devam etmelerini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Wang, serbest ticaret ve ekonomik küreselleşmeden faydalanan iki ülke olan Çin ve Güney Kore'nin ekonomik meselelerin siyasallaştırılmasına ortaklaşa karşı koymaları ve serbest ticaret sisteminin yanı sıra engelsiz üretim ve tedarik zincirini korumaları gerektiğini de belirtti.

Cho Tae-yul ise iki ülkenin son dönemde karşılıklı etkileşimi arttırarak yeni bir iletişim ve işbirliği ortamı yarattığını vurguladı.

Çin ile ilişkilere önem verip ilişkileri güçlendirmeye kararlı olduklarını söyleyen bakan, etkileşimi her düzeyde teşvik etmek, yapıcı diyalog süreçleri yürütmek ve iki ülke arasındaki stratejik işbirliği ortaklığını sürekli geliştirmek için sabırsızlandıklarını ifade etti.

İki halk arasındaki dostluğu ve ikili ilişkilerin dayanıklılığını arttırmak için Çin'le birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirten bakan, tek Çin ilkesini destekleme politikalarında değişiklik olmadığını ve Taiwan'ın Çin'in temel çıkarlarının başında geldiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

İki bakan ayrıca, Kore Yarımadası'ndaki durum hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Wang, Çin'in Yarımada'da çatışma ya da kaos görmek istemediğini söylerken, ilgili tüm tarafları durumu yatıştırmak ve Kore Yarımadası meselesinin siyasi çözümünü teşvik etmek için yapıcı rol oynamaya çağırdı.