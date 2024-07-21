Çin ve Gürcistan Arasında Yeni Hava Kargo Rotası Açıldı

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BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi ile Gürcistan'ın başkenti Tiflis arasında Cumartesi günü direkt bir hava kargo rotası açıldı.

SF Havayolları, Urumqi ve Tiflis arasında haftada iki gidiş-dönüş uçuşu planlandığını ve bu uçuşların 100 tondan fazla hava kargo nakliye kapasitesine sahip olacağını duyurdu.

Bu yeni rotada ağırlıklı olarak ithal ve ihraç edilen e-ticaret ürünleri ve diğer genel kargolar taşınacak.

Xinjiang, artık Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan kapsamlı bir lojistik merkezi olarak hizmet veriyor. Havayolu şirketi, bu kargo rotasının verimli hava lojistiği sağlayarak ticareti ve alışverişi kolaylaştıracağını ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin yüksek kaliteli inşasına katkıda bulunacağını belirtti.

SF Airlines, 87 kargo uçağıyla filo büyüklüğü açısından Çin'in en büyük hava kargo taşıyıcısı. Şirket uluslararası hava kargo taşımacılığı kapasitesini sürekli olarak artırmaya ve yeni rotalar açmaya kararlı olduğunu kaydetti.