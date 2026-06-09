Çin ve Gürcistan'dan Stratejik Ortaklık Açıklaması - Son Dakika
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Çin ve Gürcistan'dan Stratejik Ortaklık Açıklaması

09.06.2026 17:32
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Çin ve Gürcistan, diplomatik ilişkilerini 'kapsamlı stratejik ortaklık'a yükseltti.

Çin ve Gürcistan, ikili ilişkilerinin seviyesini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselttiklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikhel Kavelaşvili, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 34. yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı tebrik mesajları yolladı.

İki lider, mesajlarında Çin-Gürcistan ilişkilerinin "stratejik ortaklıktan", "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükseltilmesine karar verdiklerini duyurdu.

Şi, mesajında 2023'te stratejik ortaklığın kurulmasından bu yana iki ülke arasında karşılıklı siyasi güvenin daha fazla güçlendiğini, pratik işbirliğinin hız kazandığını ve çok taraflı ortaklıkların daha verimli hale geldiğini belirtti.

Uluslararası manzara nasıl değişirse değişsin Çin'in Gürcistan ile ilişkilerini daima stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften gördüğünü vurgulayan Şi, ikili ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin geleneksel dostluk ilişkisinde yeni bir sayfa açacağına ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliğine ivme kazandıracağına inandığını ifade etti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili de mesajında, ilişkilerin seviyesinin yükseltilmesinin ikili işbirliği için yeni fırsatlar yaratacağına, iki ülke halklarına daha büyük fayda sağlayacağına ve aralarındaki dostluk bağını daha fazla güçlendireceğine inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Gürcistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Gürcistan'dan Stratejik Ortaklık Açıklaması - Son Dakika

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