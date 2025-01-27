Çin ve Hindistan Arasında İşbirliği Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve Hindistan Arasında İşbirliği Çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan ile işbirliğinin önemini vurguladı ve karşılıklı destek çağrısında bulundu.

27.01.2025 21:46
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan'a iki ülkenin birbirinden şüphe etme, birbirine yabancılaşma, birbirini tüketme yerine karşılıklı anlayışı, desteği ve işbirliğini geliştirmeyi hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang, ülkesini ziyaret eden Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri'yi kabul etti.

Vang, Çin ve Hindistan liderlerinin geçen yıl Kazan'daki görüşmesinde vardıkları mutabakat doğrultusunda iki ülke arasında her seviyede etkileşimin ve ilişkilerin gelişme ivmesini hızlandığını, tarafların bunu karşılıklı uzlaşma ve daha somut ilerlemeler için fırsat olarak kullanması gerektiğini söyledi.

Çin-Hindistan ilişkilerinin gelişiminin iki ülkenin ve halklarının çıkarına olduğu kadar Küresel Güney ülkelerinin meşru haklarının ve çıkarlarının korunmasına da olanak sağlayacağını, Asya'nın ve dünyanın barışına, istikrarına, kalkınmasına ve refahına katkıda bulunacağını vurgulayan Vang, "İki ülke birbirinden şüphe etme, birbirine yabancılaşma, birbirini tüketme yerine karşılıklı anlayışı, desteği ve işbirliğini geliştirmeyi hedeflemeli." dedi.

Misri de Hindistan'ın Çin ile diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 75. yılını birlikte kutlamaya hazır olduğunu, Çin'in Şanghay İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını desteklediklerini dile getirdi.

Çin-Hindistan uzlaşması

Çin ile Hindistan arasında, Himalayalar'daki tartışmalı sınır hattında 2020'de yaşanan çatışmayla doruk noktasına çıkan anlaşmazlığın çözümü için yürütülen müzakereler, geçen yıl anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Taraflar, 22 Ekim 2024'te iki ülke arasındaki geçici hududu oluşturan Fiili Kontrol Hattı'nın Ladakh bölgesinde karşılıklı devriye faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, anlaşmanın ardından, 23 Ekim 2024'te, Kazan'daki BRICS Liderler Zirvesi marjında yüz yüze görüşmüştü. İki lider, 5 yıl aradan sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Liderlerin görüşmesinin ardından Çin-Hindistan Sınır Sorunu Özel Temsilcileri Toplantısı, 19 Aralık 2024'te Pekin'de gerçekleştirilmişti. İki ülke heyetleri burada sınır bölgesindeki sorunların çözümüne yönelik 6 maddelik bir mutabakata varmıştı. Taraflar, sınır sorununa 2025'te adil, makul ve karşılıklı uzlaşılabilir bir çözüm bulunmasını teşvik etmek üzere pozitif adımlar atılması gerektiğinde hemfikir olduklarını bildirmişti.

Çin ile Hindistan arasında Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Kaynak: AA

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