Çin ve Hindistan'dan İşbirliği Vurgusu

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Çin ile Hindistan arasındaki sınır meselesinde Hindistan'ın özel temsilcisi olan Ajit Doval ile bir araya geldi.

Wang, pazartesi günü Beijing'de gerçekleşen görüşmede Çin ve Hindistan'ın, birbirlerini tehdit değil karşılıklı kalkınma fırsatı, rakip değil ortak olarak görme yönündeki önemli mutabakata bağlı kalmaları gerektiğini söyledi.

Wang, Çin ve Hindistan'a iyi komşuluk ve dostluk doğrultusuna bağlı kalma, karşılıklı fayda ve kazan-kazan fırsatları için çalışma, iki kadim medeniyetin tarihi bilgeliğini sergileme, hassas konuları uygun şekilde ele alma ve sınır bölgelerinde barış ve huzuru idame ettirme çağrısında bulundu.

Doval ise iki ülke liderleri tarafından varılan önemli mutabakatın ikili ilişkilerin yönünü belirlediğini kaydederek, Hindistan ve Çin'in stratejik hedeflerinin birbiriyle uyumlu olduğunu ve kalkınmanın iki ülkenin de en önemli önceliği olduğunu belirtti.

Çok taraflı platformlarda Çin ile koordinasyonu güçlendirmeye istekli olduklarını belirten Doval, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını yürüten Çin'in örgütün zirvesini başarıyla düzenlemesini tam olarak desteklediklerini ve iki büyük Asya ülkesi olan Hindistan ve Çin'in uluslararası topluma daha büyük katkılar sağlayabileceğine inandıklarını ifade etti.