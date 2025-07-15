Çin ve Hindistan'dan İşbirliği Vurgusu

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüşmesinde, karşılıklı saygı, güven, barış içinde bir arada yaşama ve ortak kalkınma temelinde kazan-kazan işbirliği için yol bulunması gerektiğini söyledi.

Global Times gazetesinin haberine göre, Vang, Çin'i ziyaret eden Hindistanlı mevkidaşı Jaishankar ile ikili ilişkileri ele aldı.

Vang, görüşmede iki medeniyetin dostane komşuluk ilkesine bağlı kalması, karşılıklı saygı, güven, barış içinde bir arada yaşama ve ortak kalkınma temelinde kazan-kazan işbirliği için bir yol bulması gerektiğini belirtti.

İkili ilişkilerin "iyileşme ivmesini sürdürdüğünü" vurgulayan Vang, "Bu ilişki kendi tarihsel mantığına ve içsel itici gücüne sahiptir ve üçüncü tarafları hedef almamalı veya onlar tarafından bozulmamalıdır. İki taraf, şüphe yerine karşılıklı güven inşa etmeli, rekabet yerine işbirliğini sürdürmeli ve birbirlerini yıpratmak yerine birbirlerinin başarılarını desteklemelidir." ifadelerini kullandı.

Jaishankar ise iki ülkenin rakip olmadığını ancak "kalkınma ortağı" olduğunu kaydetti.

Hindistan'ın Çin ile ilişkilerini uzun vadeli bir perspektiften ele alması gerektiğine işaret eden Jaishankar, Yeni Delhi yönetiminin karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmeye, kültürel alışverişi geliştirmeye ve sınır bölgelerinde barış ile istikrarı birlikte korumaya hazır olduğunu belirtti.

Jaishankar, "Her iki taraf da farklılıkların anlaşmazlığa, rekabetin ise çatışmaya dönüşmesini önlemek için olumlu faktörleri biriktirmeye çalışmalıdır. Önemli komşular, nüfus bakımından kalabalık ülkeler ve büyük küresel ekonomiler olarak Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler bölgesel ve küresel öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.