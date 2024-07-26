Çin ve Hindistan, İlişkileri Geliştirmek İçin Çaba Gösterecek

Güncel

VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos'un başkenti Viyentiyan'da Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Wang, Perşembe günü gerçekleşen toplantıda iki ülkenin farklılıkları uygun şekilde ele alıp karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, mevcut karmaşık uluslararası durum ve ciddi küresel zorluklar karşısında Çin ve Hindistan'ın, yan yana yaşayan önde gelen gelişmekte olan ülkeler ve iki büyük yükselen ekonomi olarak, diyalog ve iletişimi güçlendirmesi ve karşılıklı anlayış ve güveni artırması gerektiğini ifade etti.

İki tarafın, farklılık ve sürtüşmelerin aşılması duygusuyla Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileştirilip istikrarlı ve sürdürülebilir şekilde gelişimi için çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Wang, ikili ilişkilerin, ikili çerçeveyi aşan önemli bir etkisinin olduğunu sözlerine ekledi.

Wang, Çin-Hindistan ilişkilerinin rayına oturtulmasının iki tarafın çıkarlarına hizmet ettiğini ve aynı zamanda Küresel Güney ülkelerinin ortak beklentisini yansıttığını vurguladı.

Jaishankar ise Hindistan ve Çin'in dünyadaki en kalabalık iki ülke, önde gelen iki yükselen ekonomi ve uzun bir geçmişe sahip iki kadim medeniyet olduğunu söyledi. Jaishankar, ikili ilişkilerin istikrarlı ve öngörülebilir şekilde gelişiminin sürdürülmesinin, iki tarafın çıkarlarına tam olarak uyduğunu ve bölgesel barışın korunması ve çok kutupluluğun teşviki açısından özel öneme sahip olduğunu belirtti.

Hindistan ve Çin'in büyük oranda iç içe geçmiş çıkarları olduğunu fakat sınırdaki durumun bu çıkarlara gölge düşürdüğünü kaydeden Jaishankar, Hindistan tarafının tarihi bir vizyon, stratejik düşünme ve açık tutumla farklılıklara çözüm bulmaya ve ikili ilişkileri olumlu ve yapıcı bir yola sokmaya istekli olduğunu vurguladı.

İki taraf, sınır bölgelerinde barışın korunması ve sınır meselelerinde istişare konusunda ilerleme kaydedilmesi için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardı.

İki taraf, Doğu Asya İşbirliği Platformu, Shanghai İşbirliği Örgütü, G-20 ve BRICS gibi birçok çerçevede iletişimi güçlendireceklerini, ortaklaşa çok taraflılığı uygulamaya koyacaklarını ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını koruyacaklarını söyledi.