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Çin ve Hindistan İşbirliği Mesajı

Wang Yi, Çin ile Hindistan'ın işbirliği ve anlayışa odaklanması gerektiğini vurguladı.

28.01.2025 13:26
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BEİJİNG, 28 Ocak (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'le Hindistan'ın şüphe ve yabancılaşma üretip birbirini tüketmek yerine birbirini anlama ve destekleme ve birbiriyle işbirliği yapma konusunda çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, pazartesi günü başkent Beijing'de Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri ile bir araya geldi.

İki ülke liderinin geçtiğimiz yıl Kazan'da görüştüğünü, iki tarafın liderlerinin vardığı önemli uzlaşıları samimi şekilde uygulamaya geçirdiğini, her seviyede aktif etkileşimlerde bulunduğunu ve Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileştirilmesi sürecini hızlandırdığını kaydeden Wang, iki tarafın birbiriyle orta noktada buluşma ve daha kapsamlı önlemleri araştırma fırsatını kullanması gerektiğini belirtti.

Wang, Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileşip gelişmesinin, iki ülke ve halkın temel çıkarlarına tamamen uygun olduğunu ve Küresel Güney ülkelerinin meşru hak ve çıkarlarının korunmasına ve Asya ve dünyada barış, istikrar, kalkınma ve refaha katkıda bulunulmasına olanak sağladığını kaydetti.

Misri ise Hindistan ve Çin'in Kazan'da iki ülke liderinin vardığı uzlaşılara uygun şekilde bir dizi faydalı diyalog ve iletişimde bulunduğunu, farklılıklarını uygun şekilde yönetip çözüme kavuşturduğunu ve çeşitli alanlarda pragmatik işbirliğinin yeniden başlatılmasını teşvik ettiğini söyledi.

Çin'le diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü kutlamaya hazır olduklarını belirten Misri, Shanghai İşbirliği Örgütü dönem başkanı olarak Çin'in çalışmalarına tam destek vereceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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