Çin ve Hindistan Sınır Müzakereleri

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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin- Hindistan sınır meselesi özel temsilcileri, Beijing'de 23. kez bir araya gelerek, altı maddelik mutabakata vardı. Çarşamba günkü toplantı, beş yıl aradan sonra yapılan ilk toplantı olma özelliğini taşıyor.

Sınır bölgelerinde barış ve huzuru korumak ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere önlemler almayı sürdürme konusunda anlaşan taraflar, 2005 yılında varılan yol gösterici siyasi ilkeler doğrultusunda sınır meselesine adil, makul ve iki ülke açısından da kabul edilebilir bir çözüm bulmaya yönelik çalışmaların devamı konusunda da görüş birliğine vardı.

İki taraf, sınır bölgesi yönetimine ilişkin kuralları daha da iyileştirme ve güven artırıcı önlemlerin inşasını güçlendirme, Hindistanlı Budistlerin Çin'in Xizang bölgesine ziyaretlerinin yeniden başlamasını teşvik etmek üzere sınır ötesi etkileşim ve işbirliğini artırmaya devam etme ve özel temsilciler toplantısı mekanizmasının inşasını daha da güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Varılan mutabakata göre özel temsilcilerin bir sonraki toplantısı gelecek yıl Hindistan'da yapılacak.

Taraflar istikrarlı, öngörülebilir ve sorunsuz bir Çin-Hindistan ilişkisinin uluslararası ve bölgesel barış ve istikrar için önemini de vurguladı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi ve Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü olan Çin Özel Temsilcisi Wang Yi, iki ülke liderlerinin ekim ayında Rusya'nın Kazan kentinde bir araya gelerek ikili ilişkilerin iyileştirilip geliştirilmesi konusunda önemli bir uzlaşıya vardığını ve bu uzlaşının kritik bir dönemde Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileşip gelişmesinin yönünü belirlediğini söyledi.

Wang, iki tarafın deneyimlerden ders çıkarma, geleceğe odaklanma ve kazan-kazan işbirliğini arama ruhuyla sınır meselesini ikili ilişkilerde uygun bir yerde konumlandırması, sınır bölgelerinde barış ve huzuru ortaklaşa koruması ve Çin-Hindistan ilişkilerinin en kısa sürede sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

Hindistan Özel Temsilcisi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Shri Ajit Doval ise hem Hindistan'ın hem de Çin'in ortak çıkarlara ve benzer görüşlere sahip olduğunu belirterek barış içinde bir arada yaşama ve birlikte kalkınmanın önemini vurguladı.

İki tarafın ortak çabalarıyla sınır bölgeleriyle ilgili meselelerin son beş yılda uygun şekilde çözüme kavuşturulmasının büyük önem taşıdığını ifade eden Doval, Çin ile pragmatik tutum sergileme ve etkili iletişimi sürdürme niyetinde olduklarını, sınır meselesinin nihai olarak çözülmesi için uygun koşulları sürekli olarak artırmaya istekli olduklarını belirtti.