Çin ve Hindistan, sınır sorununa çözüm bulmayı umuyor

BEİJİNG, 14 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin- Hindistan sınırındaki durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasının iki ülkenin de ortak çıkarına hizmet edeceğini belirterek, Çin ve Hindistan'ın ilgili sınır sorunlarına en kısa sürede iki tarafça da kabul edilebilecek bir çözüm bulunması temennisinde bulundu.
Wang, Çarşamba günkü olağan basın toplantısında, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Hindistan ve Çin arasındaki ilişkilerin mevcut durumuna ilişkin son açıklamalarıyla alakalı habere cevaben söz konusu ifadeleri kullandı.
Sözcü, hem Çin hem de Hindistan'ın, sınır durumun en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının iki ülkenin de ortak çıkarlarına hizmet edeceğine inandığını belirtti.
Wang, tarafların iki ülke liderleri arasında varılan ortak anlayış ve ilgili anlaşmaların ruhuna uygun hareket etmesini, diplomatik ve askeri kanallar aracılığıyla iletişimi sürdürmesini ve ilgili sınır sorunlarına en kısa sürede iki tarafça da kabul edilebilir bir çözüm bulmasını umduklarını ifade etti.
Sınır sorununun Çin-Hindistan ilişkilerinin tamamını temsil etmediğini defalarca vurguladıklarını söyleyen Wang, konunun ikili ilişkilerde doğru bir yere oturtulması ve düzgün şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.
Hindistan'ın Çin ile aynı doğrultuda çalışmasını ve ikili ilişkilere stratejik bir boyut ve uzun vadeli perspektiften yaklaşmasını beklediklerini ifade eden Wang, iki tarafın karşılıklı güveni artırması, yanlış anlama ve yargılardan kaçınması, diyalog ve işbirliğini artırması, engeller oluşturmaktan imtina etmesi, farklılıkları uygun şekilde ele alması ve anlaşmazlık yaratmaktan sakınması gerektiğini belirtti.
Wang, "Bu şekilde ikili ilişkileri sağlam ve istikrarlı kalkınma yoluna sokabiliriz" dedi.
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