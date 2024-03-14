Çin ve Hollanda arasında yeni bir yük treni rotası açıldı

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HARBİN, 14 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin ile Hollanda'nın Tilburg kentini birbirine bağlayan yeni bir uluslararası yük treni rotası hizmete açıldı. Böylece Çin'in sınır eyaletiyle Hollanda'nın bir kentini birbirine bağlayan ilk Çin-Avrupa yük treni hizmeti faaliyete girmiş oldu.

Çin Demiryolları Harbin Grubu Limited Şirketi'ne göre, 1.300 ton aminoasit içeren 55 konteynerle yüklü bir kargo treninin Perşembe günü Harbin uluslararası konteyner merkezi istasyonundan yola çıkmasıyla yük treni hizmeti başladı.

Manzhouli limanından geçerek 10.257 kilometre yol kat edecek olan tren, 15 günde Tilburg'a ulaşacak.

İstasyon başkanı Liang Chuan, "Deniz taşımacılığıyla kıyaslanacak olursa, mesafenin yarı yarıya kısalmasıyla birlikte yeni yük treni hizmeti, teslimat süresini üçte iki oranında azaltacak" dedi.

Verilere göre bu yılın ilk iki ayında Heilongjiang'dan yola çıkan ve Heilongjiang'a gelen Çin-Avrupa yük trenlerinin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 161,5 artarken, bu trenlerle taşınan yük hacmiyse yüzde 151,6 büyüdü.