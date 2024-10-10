Çin ve Hong Kong'dan Hizmet Ticaretine Yeni Düzenleme

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BEİJİNG, 9 Ekim (Xinhua) -- Çin anakarası ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi, hizmet ticaretinde daha yakın ilişkiler kurma kararı aldı.

Çin Ticaret Bakanlığı yetkilisi Li Yongsha ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi idaresinin finanstan sorumlu sekreteri Paul Chan, Çarşamba günü Hong Kong'da Daha Yakın Ekonomik Ortaklık Düzenlemesi (CEPA) kapsamındaki hizmet ticareti anlaşmasında değişiklik yapılmasına dair bir anlaşma imzaladı.

İmzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek olan anlaşma, 1 Mart 2025 itibarıyla resmen uygulanmaya başlanacak.

Yapılan değişiklikle birlikte, finans, telekomünikasyon, mimarlık ve turizm gibi alanlarda Hong Kong hizmet sağlayıcıları için pazara erişim eşikleri daha da düşürülecek veya tamamen kaldırılacak.

Anakara ile Hong Kong arasında 2003 yılında imzalanan Ekonomik Ortaklık Düzenlemesi, mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesini önemli ölçüde kolaylaştırmıştı.

Bu değişikliğin Hong Kong'un Çin'in dışa açılmasında daha iyi bir rol oynamasını sağlayan mekanizmayı iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu belirten bakanlık, düzenlemenin hizmet ticareti anlaşmasının ilki 2019'da olmak üzere ikinci kez değiştirildiğini kaydetti.