Çin ve İngiltere, daha yakın işbirliği için anlaştı - Son Dakika
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Çin ve İngiltere, daha yakın işbirliği için anlaştı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Viyentiyan'da bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine örnek olduğu vurgulandı. Taraflar, daha yakın işbirliği ve istikrarlı ilişkiler için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardı.

26.07.2024 18:10
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VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Laos'un başkenti Viyentiyan'da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Taraflar, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede daha yakın işbirliği ve istikrarlı ilişkiler için birlikte çalışma konusunda anlaşmaya vardı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Lammy ile görüşmesinde Çin ve İngiltere'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ve dünyanın önde gelen ekonomileri olduğunu ve yaygın etkileşim, sağlam işbirliği temeline ve son derece iç içe geçmiş çıkarlara sahip olduğunu kaydederek iki ülke arasındaki ilişkilerin, karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliğine örnek olduğunu söyledi.

Wang, iki ülkenin ortak ilerlemeye yönelik işbirliği çabalarında birbirlerinin güçlü yanlarını tamamlayabileceğini belirtti. İngiltere'nin Çin'le olan ilişkilerini, uzun soluklu ve stratejik bakış açısından değerlendirdiğini dile getirdiğini kaydeden Wang, Çin'in buna büyük önem atfettiğini söyledi.

Çin Dışişleri Bakanı, iki tarafa farklılıkları uygun şekilde yönetmeleri ve eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde iletişim ve etkileşimi sürdürmeleri çağrısında bulundu. Wang, İngiltere'nin Çinli şirketler için adil, hakkaniyetli ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı yaratmasını umduğunu da dile getirdi.

Lammy ise ülkesi ve Çin'in önemli işbirliği ortakları olduğunu belirterek İngiliz tarafının öngörülebilirlik, karşılıklı saygı ve uzun soluklu istikrara sahip bir ilişki geliştirmek üzere Çin tarafıyla iletişim ve etkileşimi sürdürmeye istekli olduğunu kaydetti.

Bakan, İngiltere'nin tek Çin politikasına desteğininin değişmeden sürdüğünü vurguladı.

Lammy, İngiliz tarafının kültür, eğitim, sağlık, teknoloji inovasyonu ve iklim değişikliği gibi alanlarda Çin'le işbirliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

İngiliz Bakan, Çin'in uluslararası konulardaki nüfuz ve rolüne önem atfettiklerini ve küresel zorluklar karşısında ortak tutum takınılmasını umduklarını ifade etti.

İki taraf ayrıca Ukrayna krizi ve ortak ilgi alanına giren diğer uluslararası ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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