Çin ve İngiltere'den Stratejik Ortaklık Vurgusu
02.06.2026 20:02
Çin ve İngiltere, uzun vadeli stratejik ortaklık için iletişimi güçlendirme çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile Pekin'de yaptığı görüşmede, iki ülkenin daha önce mutabakata vardıkları "uzun vadeli ve istikrarlı stratejik ortaklık" çıpasını korumak üzere çabalarını uyumlaştırma çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang ve Cooper, 11. Çin- İngiltere Stratejik Diyaloğu toplantısını gerçekleştirdi.

Çinli Bakan, görüşmede, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ocak ayında Çin'e yaptığı ziyarette iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatı hatırlatarak, "Daha fazla iletişim kurarak ve çabalarımızı uyumlaştırarak, Çin ile İngiltere arasında uzun vadeli ve istikrarlı stratejik ortaklık çıpasını korumalıyız." ifadesini kullandı.

Vang, 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yalnızca Çin'e değil dünyaya da bir dizi fırsat sunduğunu ve İngiltere'nin modern endüstriyel stratejisiyle de uyumlu olduğunu belirtti.

Uluslararası ilişkilerde ortak sorumluluk alma çağrısı

Mevcut uluslararası durumun çalkantılı ve karmaşık olduğuna dikkati çeken Vang, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri olarak Çin ve İngiltere dünyanın geleceğine dair ciddi sorumluluk taşıyor. Doğru yolu izleyerek adaletin savunulmasına öncülük etmeli, 2. Dünya Savaşı'ndaki zaferin kazanımlarını korumalı, BM Şartı'na bağlı kalmalı, gerçek çok taraflılığı savunarak daha eşit ve adil bir küresel yönetim sisteminin inşasını teşvik etmeliyiz."

İngiliz Bakan Cooper da İngiltere ve Çin'in zorluklara birlikte yanıt vermek üzere diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmeye her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu söyledi.

İngiltere'nin kurumsal diyaloğu geliştirmeyi istediğinin altını çizen Cooper, ticaret, finans, enerji, yapay zeka ve iklim değişikliği alanlarında işbirliğini derinleştirmeye hazır olduklarını vurguladı.

Cooper, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabında ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, Çin'in dünyanın en büyük ikinci ekonomisi ve İngiltere gibi BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olduğuna işaret ederek, "İngiltere'nin güvenliği ve refahı için İngiliz değerlerine uygun ilişki kurmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Bakan, Çinli mevkidaşıyla görüşmesinde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, Ukrayna'daki savaş ve Ebola salgını gibi konuları görüştüklerini bildirdi.

Cooper'ın ziyareti İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ocak ayında Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından geldi. Starmer, 2018'den bu yana Çin'i ziyaret eden ilk İngiliz Başbakanı olmuştu.

Starmer'ın Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde liderler, giderek karmaşık hale gelen uluslararası ortamda iki ülke arasında diyaloğu ve işbirliğini geliştirerek "uzun vadeli ve istikrarlı bir stratejik ortaklık" kurma konusunda mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, İngiltere, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

