Çin ve İngiltere Ekonomik İşbirliği Görüşmeleri

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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng Çarşamba günü İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves ile ticaret ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Çin-İngiltere Ekonomik ve Mali Diyaloğu çerçevesinde Çin heyetine başkanlık eden He, Çarşamba günü gerçekleşen telefon görüşmesinde iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatın hayata geçirilmesi ve Çin-İngiltere Ekonomik ve Mali Diyaloğu'nun yeniden başlatılması için İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

He ayrıca, İngiltere ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye, ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasını teşvik etmeye ve finans, yeşil ekonomi, biyotıp ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini artırmaya istekli olduklarını ifade etti.

Diyalog çerçevesinde İngiliz heyetine liderlik eden Reeves ise iki ülke arasında uzun vadeli ve karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin geliştirilmesi için istikrarlı ve kalıcı bir temel oluşturmak üzere Çin ile diyalog ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.