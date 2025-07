Çin ve İsveç\'ten Serbest Ticaret Mutabakatı

STOCKHOLM, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. Pazartesi günü gerçekleşen görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirerek serbest ticareti sürdürme konusunda mutabık kaldı.

He, öncelikle Kristersson'a Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in selamlarını iletti. İçinde bulunduğumuz yılın Çin ile İsveç arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan He, Xi ile İsveç Kralı XVI. Carl Gustaf'ın bu vesileyle mayıs ayında birbirine kutlama mesajları gönderdiğini söyledi.

He, her iki ülkenin liderlerinin stratejik rehberliği altında Çin-İsveç işbirliğinin çeşitli alanlarda genişlemeye devam ettiğini, ekonomik ve ticari bağların giderek daha da yakınlaştığını ve ilişkilerin gelecek yıllardaki gelişimine yönelik geniş bir perspektif ortaya konduğunu ifade etti.

Çin'in karşılıklı saygı, karşılıklı güven, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde iletişimi güçlendirmek ve işbirliğini derinleştirmek üzere İsveç ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan He, iki tarafın da birlikte çok taraflılık ve serbest ticareti koruması ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişimini teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.

He, İsveç tarafının talebi üzerine Çin ile ABD arasında yürütülen ekonomik ve ticari görüşmelerinin son turu hakkında da bilgi verdi.

Kristersson ise Çin ile işbirliğini geliştirmeye büyük önem verdiklerini, serbest ticareti ve ekonomik küreselleşmeyi kararlılıkla desteklediklerini belirterek, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümünü birçok alanda pragmatik işbirliğini derinleştirmeye ve İsveç-Çin ilişkilerinde daha somut sonuçlar elde etmeye yönelik bir fırsat olarak değerlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.