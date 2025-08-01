Çin ve İsviçre\'den Stratejik Ortaklık Çağrısı

CENEVRE, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Çin ile İsviçre arasındaki yenilikçi stratejik ortaklığın üst düzey gelişimini ortaklaşa ilerletme çağrısında bulundu.

İsviçre Ulusal Konseyi Başkanı Maja Riniker ve İsviçre Eyaletler Konseyi Başkanı Andrea Caroni'nin daveti üzerine pazartesi-perşembe günleri arasında İsviçre'ye resmi bir iyi niyet ziyareti gerçekleştiren Zhao, Riniker ve Caroni ile bir araya geldi.

İsviçre'nin Çin Halk Cumhuriyeti ile diplomatik ilişkiler kuran ilk Batı ülkelerinden biri olduğunu hatırlatan Zhao, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvenin, ikili ilişkilerin uzun vadeli istikrarlı gelişiminde önemli temeller olduğunu vurguladı. İsviçre ile üst düzey etkileşimlerde yakalanan olumlu ivmeyi sürdürmek istediklerini kaydeden Zhao, gerçek Çin'i çok boyutlu ve kapsamlı şekilde deneyimlemek üzere daha fazla İsviçreli lider ve milletvekilini ülkeye beklediklerini ifade etti.

Zhao, İsviçre'nin Çin ile serbest ticaret anlaşması imzalayan ilk Avrupa ülkesi olduğuna dikkat çekerek, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana ikili ekonomik ve ticari işbirliğinin hızla geliştiğini belirtti. Serbest ticaret anlaşmasının güncellenmesi ve yüksek kaliteli finansal işbirliği konusunda müzakerelerin ortaklaşa ilerletilmesini temenni ettiklerini söyleyen Zhao, İsviçre sermayesinin Çin'deki yatırımlarını artırmasından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Zhao, iki tarafın, yasama organları arasındaki dostane etkileşimleri daha da artırıp yasama, denetim ve diğer alanlarda deneyimlerini paylaşarak bunlardan ders alması, ikili işbirliğine olanak sağlayan yasal belgeleri zamanında hazırlaması, gözden geçirmesi ve onaylaması ve Parlamentolar Arası Birlik gibi çok taraflı mekanizmalar içerisindeki iletişim ve işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Riniker ise içinde bulunduğumuz yılın ikili diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin, karşılıklı saygı, açıklık ve iyi niyet temelinde istikrarlı şekilde gelişerek verimli sonuçlar verdiğini söyledi.

Riniker, İsviçre Ulusal Konseyi'nin, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının iyileştirilmesinde aktif rol oynamak ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek üzere Çin Ulusal Halk Kongresi ile işbirliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

Caroni ise Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı olan iki ülkenin de çok taraflılığı kararlılıkla savunduğunu ifade etti.

Çin ile işbirliğinin güçlendirilmesinin İsviçre için stratejik önemde olduğuna dikkat çeken Caroni, İsviçre Eyaletler Konseyi olarak karşılıklı anlayış ve ortak kalkınmayı güçlendirmek üzere Çin ile etkileşim ve diyaloğu daha da güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.