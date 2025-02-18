Çin ve Japonya'dan Medya İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Japonya'dan Medya İşbirliği Vurgusu

Çin ve Japonya\'dan Medya İşbirliği Vurgusu

Xinhua ve Kyodo, medya etkileşimini güçlendirmek için işbirliğini artırma kararı aldı.

18.02.2025 14:10
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TOKYO, 18 Şubat (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı Başkanı Mizutani Toru ile bir araya geldi. Fu, pazartesi günü Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleşen görüşmede Kyodo Haber Ajansı ile etkileşim ve işbirliğini daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Fu, Çin ve Japonya'nın önemli medya kuruluşları olan Xinhua Haber Ajansı ve Kyodo Haber Ajansı'nın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine tanıklık edip bu sürece fiilen katıldıklarını söyledi.

Fu, iki tarafın halklar arası etkileşimleri teşvik etmek, karşılıklı güveni artırmak ve Çin-Japonya ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişimine katkıda bulunmak üzere ortaklaşa çalışarak mevcut işbirliği sonuçlarını sağlamlaştırması, yeni medya ve teknolojilerin uygulanmasında işbirliğini artırması, Dünya Medya Zirvesi mekanizması çerçevesinde koordinasyon ve işbirliğini aktif olarak yürütmesi için gerektiğini belirtti.

Mizutani ise Kyodo ve Xinhua arasındaki dostane etkileşim geleneğinden övgüyle söz ederek, gelecekte daha verimli sonuçlar elde etmek üzere işbirliği temelini daha da sağlamlaştırma, etkileşimleri artırmaya devam etme, işbirliği alanlarını genişletme ve ikili işbirliğini teşvik etme temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

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