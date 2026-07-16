Çin ve Kazakistan Arasında İşbirliği Vurgusu

SHANGHAİ, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in Shanghai kentinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Tokayev, 2026 Dünya Yapay Zeka Konferansı ve Küresel Yapay Zeka Yönetişimi Üst Düzey Toplantısı'na katılmak üzere Çin'de bulunuyor.

Xi perşembe günkü görüşmede, güçlü ivmesini sürdüren Çin-Kazakistan kalıcı kapsamlı stratejik ortaklığının, işbirliğine yönelik devasa bir potansiyel sergilediğini ve gelecekteki kalkınmaya ilişkin geniş imkanlar sunduğunu söyledi.

Xi iki tarafa tatbiki işbirliğini sürekli olarak bir üst seviyeye taşımak üzere kalkınma stratejileri ve politikaları arasındaki uyumu güçlendirme çağrısında bulundu.

Ticaret yapısının optimize edilmesi ve sınır ötesi elektronik ticaret ve hizmet ticareti alanlarında yeni iş biçimleri geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Xi, enerji ve maden kaynakları alanında işbirliğini genişletme ve kilit önemdeki projelerin hayata geçirilmesini hızlandırma çağrısında da bulundu.

Xi, direkt uçuş sayılarını artırma ve uluslararası karayolu taşımacılığını kolaylaştırma yoluyla bağlantı imkanlarının ilerletilmesi konusunda çaba gösterilmesi çağrısı da yaptı.

Xi, Kazakistan'ın dijital dönüşümünü desteklemek üzere dijital ekonomi ve yapay zeka gibi alanlarda teknoloji paylaşmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.