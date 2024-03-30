Çin ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Çin ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin güçlü gelişme ivmesini sürdürdüğünü ve komşu ülkeler arasındaki karşılıklı güven, destek ve yardımlaşmaya iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi. İki taraf, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini birlikte destekleme, yerel idareler ve halklar arası etkileşimi derinleştirme, müdahale ve sızmaya karşı mücadelede işbirliğini artırma, kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliğini çok yönlü bir şekilde geliştirme, Çin-Orta Asya mekanizmasını geliştirme ve güçlendirmeye devam etme, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) dönem başkanlıklarında birbirlerini destekleme ve Birleşmiş Milletler ve Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde yakın işbirliği yapma konusunda da mutabakata vardı.

30.03.2024 14:38  Güncelleme: 14:41
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BEİJİNG, 30 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, başkent Beijing'de Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile Çin-Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı'nın ilkini gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Cuma günü gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke liderlerinin stratejik rehberliğinde Çin ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin güçlü gelişme ivmesini sürdürdüğünü ve komşu ülkeler arasındaki karşılıklı güven, destek ve yardımlaşmaya iyi bir örnek teşkil ettiğini söyledi.

Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi çerçevesindeki ticaretin kapsamını artırmak üzere Kazakistan'la çalışmaya hazır olduğunu kaydeden Wang, iki ülke arasında yüksek kaliteli, sürdürülebilir ve dirençli bir yeni bağlantı koridoru inşa etme, halklar arası etkileşimi artırma ve yeni alanlarda işbirliğini teşvik etme çağrısında bulundu.

Kazakistan'ın diplomatik gündeminde Çin'e öncelik verdiğini kaydeden Nurtleu ise Taiwan ve Xinjiang ile ilişkili konularda temel çıkarlarını koruma konusunda Çin'i kararlılıkla desteklediklerini ve Çin'le karşılıklı siyasi güveni daha fazla güçlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Nurtleu, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmeye, iki halk arasındaki etkileşimi artırmaya ve uluslararası ve bölgesel konularda Çin'le yakın koordinasyonda bulunmaya istekli olduklarını sözlerine ekledi.

İki taraf, iki ülkenin dışişleri bakanları arasında stratejik diyalog mekanizmasının kurulduğunu duyurdu.

İki taraf, yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğini birlikte destekleme, yerel idareler ve halklar arası etkileşimi derinleştirme, müdahale ve sızmaya karşı mücadelede işbirliğini artırma, kolluk kuvvetleri ve güvenlik işbirliğini çok yönlü bir şekilde geliştirme, Çin- Orta Asya mekanizmasını geliştirme ve güçlendirmeye devam etme, Shanghai İşbirliği Örgütü (SCO) dönem başkanlıklarında birbirlerini destekleme ve Birleşmiş Milletler ve Asya'da Etkileşim ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) gibi çok taraflı kuruluşlar çerçevesinde yakın işbirliği yapma konusunda da mutabakata vardı.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Birleşmiş Milletler, Kazakistan, Orta Asya, Shanghai, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin ve Kazakistan Dışişleri Bakanları Stratejik Diyalog Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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