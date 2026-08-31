Çin ve Kırgızistan'dan Yeni İşbirliği Anlaşması - Son Dakika
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Çin ve Kırgızistan'dan Yeni İşbirliği Anlaşması

Çin ve Kırgızistan\'dan Yeni İşbirliği Anlaşması
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Kırgızistan ve Çin, ilişkileri güçlendiren bir işbirliği anlaşmasına imza attı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, iki ülke arasındaki ilişkileri en üst seviyeye taşıyan "Ebedi İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"na imza attı.

Resmi ziyarette bulunmak ve 1 Eylül'deki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'ne katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e gelen Çin Devlet Başkanı Şi, Intımak Ordo (Birlik Sarayı) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi törenle karşılandı.

Şi ile yapılan heyetler arası görüşmede konuşan Caparov, Çin liderinin ziyaretinin Kırgızistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yıl dönümüne denk gelmesinin sembolik önemine işaret etti.

Kırgızistan'ın Çin ile yüzyıllardır süregelen dostluk, iyi komşuluk ve karşılıklı güven ilişkilerini güçlendirmeye özel önem verdiğini belirten Caparov, "Kısa tarihsel dönemde ilişkilerimiz, yeni çağda kapsamlı bir stratejik ortaklık düzeyine ulaşmış ve bugün tarihsel olarak en yüksek seviyeye gelmiştir. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelişiminde yeni bir 'altın çağa' girdiğini güvenle söyleyebilirim." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi, Cumhurbaşkanı Caparov ile tekrar görüşmekten ve 7 yıl sonra Bişkek'te bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Bir kez daha Kırgızistan'dayım ve ülkenizin kayda değer başarılarına ve Kırgız toplumunun dinamik gelişimine bizzat şahit oldum. İyi bir komşu ve kapsamlı stratejik ortak olarak Çin, başarılarınızdan içtenlikle mutluluk duyuyor." ifadelerini kullandı.

Şi, Caparov'u ve tüm Kırgızistan halkını 31 Ağustos Bağımsızlık Günü vesilesiyle tebrik ederek ülkenin sürekli refahı, vatandaşların mutluluk ve esenliği dileklerini iletti. İki ülke arasındaki siyasi güvenin yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Şi, bu işbirliğinin bölgede barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmaya önemli katkı sağladığını kaydetti.

Stratejik altyapı ve ulaşım projeleri masaya yatırıldı

Görüşmede, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu inşaatının ilerleyişi, Kırgızistan ile Çin sınırındaki Bedel sınır kapısının daha da geliştirilmesine ve Barskoon-Bedel karayolunun inşaatının devamına vurgu yapıldı.

Bu stratejik projelerin hayata geçirilmesinin Kırgızistan'ın transit potansiyelini önemli ölçüde güçlendireceği, ulaşım bağlantısını genişleteceği ve Çin ile Orta Asya arasında yeni bir ulaşım ve lojistik koridoru oluşturacağı vurgulandı.

Taraflar ayrıca güvenlik alanında işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret, ekonomi ve yatırım işbirliğinin genişletilmesi, ortak girişimlerin kurulması, enerji sektörünün geliştirilmesi ve modern teknolojiler kullanılarak maden çıkarma ve işleme alanındaki projelerin uygulanması konularını da görüştü.

Görüşmenin ardından iki lider, Kırgızistan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında "Ebedi İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" ile Kırgızistan Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti'nin yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklığının yüksek kaliteli gelişimi hakkında "Ortak Bildiri"ye imza attı.

Törende, iki ülke arasında hükümetler arası ve kurumlar arası 29 belgenin değişimi gerçekleştirildi.

Söz konusu belgelerin siyasi karşılıklı güveni pekiştirmeyi, ekonomik entegrasyonu artırmayı ve bölgesel güvenliği sağlamlaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kırgızistan'dan Yeni İşbirliği Anlaşması - Son Dakika

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