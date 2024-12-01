Çin ve Kırgızistan Dışişleri Bakanları Bir Araya Geldi

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CHENGDU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, 5. Çin- Orta Asya Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da bulunan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi, 30 Kasım 2024. (Fotoğraf: Liu Kun/Xinhua)